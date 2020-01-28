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ليبيا تنفي تسجيل حالات لفيروس كورونا

04:14 م الثلاثاء 28 يناير 2020
ليبيا تنفي تسجيل حالات لفيروس كورونا

فيروس كورونا

طرابلس- (د ب أ):

نفى المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل أي حالات لفيروس كورونا في ليبيا.

وأكد مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، في بيان صحفي، أن ما يتداول من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات لفيروس كورونا في بعض المدن هي أخبار عارية عن الصحة، موضحا أن فيروس كورونا لا يتم الكشف عنه إلا عن طريق المختبر التابع للمركز.

وطالب المركز بعدم الانجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيسي المتمثل في مكتب الإعلام بالمركز.

فيروس كورونا المركز الوطني الليبي مكافحة الأمراض ليبيا

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