ليبيا تنفي تسجيل حالات لفيروس كورونا

طرابلس- (د ب أ):

نفى المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل أي حالات لفيروس كورونا في ليبيا.

وأكد مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، في بيان صحفي، أن ما يتداول من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات لفيروس كورونا في بعض المدن هي أخبار عارية عن الصحة، موضحا أن فيروس كورونا لا يتم الكشف عنه إلا عن طريق المختبر التابع للمركز.

وطالب المركز بعدم الانجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيسي المتمثل في مكتب الإعلام بالمركز.