إصابة 33 شخصًا جراء زلزال في جنوب إيران

طهران - (دب ا)

أعلن مساعد رئيس جامعة شيراز الطبية علي أكبري، أن 33 شخصًا اصيبوا جراء زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب خان زنيان في محافظة فارس جنوب إيران، عصر اليوم الاثنين .

وقال أكبري في تصريح أدلى به مساء الاثنين، بإن اثنين من المصابين قد رقدوا في المستشفى فيما غادر البقية بعد تلقيهم العلاج اللازم، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا) .

كان زلزال آخر بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مدينة بافق التابعة لمحافظة يزد (وسط البلاد) مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وفي تصريح لوكالة (إرنا)، قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة يزد "محمود شاكري"، ان هذه الهزة وقعت في عمق 20 كم من سطح الارض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 88ر31 والطول الشرقي 24ر55.

وحسب هذا المسؤول، لم يرد بعد أي تقرير حول حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء هذا الزلزال .

وتتعرض إيران لزلازل نظراً لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية ، وقع احدهما في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر مخلفا 37 آلف قتيل و 100 الف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران .

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 واسفر عن مقتل 31 ألف