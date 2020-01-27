أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

زلزال عنيف يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران

04:04 م الإثنين 27 يناير 2020
زلزال عنيف يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران

نتيجة زلزال - ارشيفية

القاهرة- (وكالات):

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالا ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.

وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

زلزال إيران

الخبر التالى:

وزير الخارجية الإماراتي يبحث بالجزائر الوضع في ليبيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة البرودة الشديدة