زلزال عنيف يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران
04:04 م الإثنين 27 يناير 2020
القاهرة- (وكالات):
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالا ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.
وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
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