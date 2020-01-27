زلزال عنيف يضرب محافظة فارس جنوب غرب إيران

القاهرة- (وكالات):

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالا ضرب، اليوم الاثنين، محافظة فارس جنوب غرب إيران.

وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن قوة الزلزال تبلغ 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.