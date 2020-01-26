مالي تعلن مقتل عشرين من عناصر الجيش في هجوم إرهابي

باماكو - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة المالية بأن موقعا للقوات المسلحة المالية في بلدة سوكولو، التابعة لمنطقة سيغو (وسط البلاد)، قد تعرض لهجوم إرهابي اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل نحو عشرين من عناصر الجيش وخلف جرحى وأضرارا مادية جسيمة.

وأضافت الحكومة المالية - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أنه تم إرسال تعزيزات على الفور وأن هناك استطلاعا جويا في المنطقة لتعقب المهاجمين.

وأكدت حكومة مالي تضامنها وتشجيعها للقوات المسلحة المالية في مهمتها المقدسة وإدانتها الشديدة للهجوم وترحمها على شهدائها الذين سقطوا في ميدان الشرف، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

وكان الجيش المالي قد أعلن في بيان له أن تسعة عشر من جنوده قتلوا في الهجوم.

ويعاني جيش مالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيمات متطرفة سيطرت على أجزاء من شمال مالي في 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة، حيث اتسع نطاقها مؤخرا من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بعض دول القارة وخصوصا جمهورية بوركينا فاسو والنيجر وتشاد.