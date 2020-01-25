بعد 5 أشهر.. الهند تعيد الإنترنت في إقليم كشمير المضطرب

الهند - (أ ف ب)

أعادت السلطات الهندية، اليوم السبت، العمل بشبكة الإنترنت في إقليم كشمير، بعد نحو خمسة أشهر ونصف الشهر من الانقطاع، ولكنّها أبقته ساريا على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حظرا على الاتصالات في بداية أغسطس حين جرّدت القسم الذي تسيطر عليه من كشمير من الحكم شبه الذاتي.

كما فرضت الهند حظر تجوال وعززت قواتها في الإقليم بإرسال آلاف الجنود إضافيين واحتجزت بالأخص عشرات من السياسيين الكشميريين، ولا يزال العديد منهم قيد الاحتجاز، ما أثار موجة انتقادات خارجية.

وأعيد العمل بشبكة الانترنت جزئيا السبت، وأمكن زيارة 301 موقع وافقت عليها الحكومة. وتشتمل اللائحة مواقع إخبارية عالمية ومنصات على غرار نتفليكس وأمازون.

كذلك، أعيد العمل بخدمة الانترنت عبر الهواتف، ولكن بسرعة الجيل الثاني من الاتصالات.

وقال الطالب الجامعي رشيد أحمد لفرانس برس "جيد أن تتاح إمكانية الوصول جزئيا إلى الانترنت، ولكنّ السرعة بطيئة وأعاني للوصول إلى أي شيء، فضلاً عن أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال خارج الخدمة".

بدوره، ندد رجل الأعمال المحلي أزهر حسين بسرعة الانترنت "شديدة البطء".

ويقول ناشطون إنّ الهند تتصدر الدول التي تقطع خدمات الانترنت، وكانت علّقت خدمات الانترنت موقتا في مناطق أخرى من البلاد خلال الاحتجاج على قانون جديد للمواطنة.

وفي ديسمبر، أعادت السلطات الهندية بعض خدمات قطاع الاتصالات على غرار السماح بتلقي الرسائل الهاتفية لكي يتمكن الكشميريون من الحصول على الرموز الرقمية التي ترسلها البنوك أو من أجل تسهيل التحويلات المالية.

وفي يناير، اعتبرت المحكمة العليا في الهند أنّ قرار قطع الانترنت كان "تعسفيا" ويتعارض مع "حرية التعبير".

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات عديدة بين الخصمين النوويين، آخرها في فبراير الماضي.