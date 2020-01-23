بوتين يعتزم لقاء نتنياهو وعباس مع تعزيز روسيا لدورها في الشرق الأوسط

القدس - (د ب أ):

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم الخميس حيث تعزز فيه روسيا نفوذها في الشرق الأوسط.

وتحتفظ روسيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل على الرغم من دعمها لقوات سورية وإيرانية مضادة لها في سورية، التي تمزقها الحرب، والتي تشترك مع إسرائيل في الحدود.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين ، الذي يزور المنطقة لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للتحرير السوفيتي لمعسكر الاعتقال أوشفيتز، بشكل منفرد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويتوقع أن تتطرق محادثات بوتين مع نتنياهو للتدخل العسكري الإيراني في سورية، حيث تعترض إسرائيل منذ فترة طويلة على أن يكون لإيران موطئ قدم قرب حدودها.