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"الصحة العالمية" تدعو لعقد اجتماع طارئ بشأن فيروس كورونا في الصين

09:50 م الإثنين 20 يناير 2020
"الصحة العالمية" تدعو لعقد اجتماع طارئ بشأن فيروس كورونا في الصين

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

من المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل، لتحديد ما إذا كان تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين يمثل حالة طوارئ صحية تثير مخاوف دولية.

وأعلنت المنظمة عقد الاجتماع بعد غد بعد أن أكد خبراء أن فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 200 شخص بأعراض تشبه مرض الالتهاب الرئوي، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر.

ومن الممكن أن تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية توصيات بعد غد الأربعاء. ويعتبر اعلان حالة الطوارئ الدولية بمثابة دعوة عالمية لتوخي الحذر والتعاون وتوفير التمويل اللازم للقضاء على الفيروس.

منظمة الصحة العالمية الصين فيروس كورونا

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