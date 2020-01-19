الصدر يدعو إلى الإسراع بتقديم مرشح لتشكيل الحكومة العراقية

بغداد - (د ب أ)



دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، إلى الإسراع في اختيار مرشح لتقديمه إلى الرئيس العراقي برهم صالح ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: "أحترم قرار التصعيد الذي اتخذه المتظاهرون".

وأضاف: "أتمنى أن يلتزمون (المتظاهرون) بالسلمية وعدم الإضرار بأمن الشعب وتعريض البلاد لحرب أهلية طاحنة".

وقال: "أحترم قرار الحكومة إن وجدت في التصدي للمخربين وأعمال الشغب ويجب عدم زج الحشد الشعبي في التصدي للمخربين فهذا يسيء إلى سمعتهم".

وأوضح: "أشدد على الإسراع في اختيار مرشح غير جدلي وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة".

ويشهد العراق مظاهرات احتجاجية رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة باصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

قال علي البياتي عضو مجلس المفوضية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ )إن اجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الان بلغ 485 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصابًا و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلاً لازالوا رهن التحقيق.