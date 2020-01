بالفيديو.. اندلاع النيران في محال تجارية وخيم لمعتصمين وسط بيروت

وكالات

تصاعدة حدة الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية المدعومة بقوات مكافحة الشغب، ومحتجين لبنانيين أمام مقر مجلس النواب وسط بيروت، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واندلعت النيران في عدد من الأكشاك في أحد المواقف بالقرب من مبنى جريدة "النهار"، وسط بيروت، وتعمل آليات لقوى الأمن الداخلي على إطفائها.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر "تويتر"، أن من قام بإحراق خيم في ساحة رياض الصلح ليس من عناصرها "كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام".

بحسب الوكالة الرسيمة، فقد أندلعت النيران في عدد من المحال التجارية وخيم المعتصمين في منطقة اللعازارية، فيما ناشد المتظاهرون وسكان المنطقة، الدفاع المدني للتوجه إلى المنطقة وإحتواء الحريق، مع التحذير من وجود أسطوانات غاز في عدد من الخيم.

وقرعت أجراس الكنائس ورفع الأذان في المساجد في وسط بيروت، في محاولة لوقف المواجهات وإعادة السلمية إلى الحراك، وترافق ذلك مع توافد متظاهرين إلى مدخل ساحة رياض الصلح.

Clashes between protesters and security forces in downtown Beirut.



Protester tents burnt down, this is fire in Beirut.



Protests began in Lebanon on October 17 & continue.pic.twitter.com/WkDX1HX2O5#BeirutProtests #Beirut #LebanonProtests #Lebanon#لبنان__ينتفض #لبنان #بيروت