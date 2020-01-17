دبلوماسي روسي: لا نستبعد إجراء اتصالات مع حفتر على هامش قمة برلين

موسكو - أ ش أ

أفاد مصدر دبلوماسي روسي رفيع، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي لا يستبعد إمكانية إجراء اتصالات مع المشير خليفة حفتر، على هامش قمة برلين حول ليبيا، المزمع عقدها في 19 يناير الجاري.

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن مثل هذه الاتصالات ممكنة، "إذا توفر لذلك وقت".

وأضاف: "لم يتم التخطيط لهذه اللقاءات حتى الآن، على حد علمي، ولكن كل هذا يتوقف على كيفية تطور العمل في برلين، ووجود الفرص المتاحة للاتصالات الثنائية. إذا وصلوا (وفد حفتر) غدًا، سيكون لدينا بعض الاتصالات الأولية. وعندما سيصل الوفد الرئيسي، سنرى من هو هناك (ضمن الوفد) ومن يرغب بالاجتماع".

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد محاور الوكالة إمكانية قيام حفتر بزيارة إلى موسكو بعد انتهاء قمة برلين.

وقال بهذا الخصوص: "ربما سيأتي، كثيراً ما جاء إلينا - سواء تم الإعلان عن الزيارة أو دون إعلان مسبق".

وتستضيف برلين قمة حول ليبيا يعقد، يوم 19 يناير، وذلك بعد المحادثات الليبية-الليبية التي جرت مؤخرًا، في موسكو.