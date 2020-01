بعد النفي الأمريكي.. التحالف الدولي: 11 جنديًا أصيبوا في هجوم إيران الصاروخي

اعترف التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، بإصابة "العديد" من الجنود الأمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني يوم 8 يناير الجاري، ضد قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، والذي نفذته طهران انتقامًا لمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وقال التحالف الدولي، في بيان الخميس أوردته "CNN"، إنه "بينما لم يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني على قاعدة الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج جراء الانفجار ومازالوا قيد الملاحظة".

وأوضح بيان التحالف أنه "تم نقل أفراد الخدمة من قاعدة الأسد الجوية في العراق إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا لمتابعة الفحص".

وأضاف البيان "عندما يُعتبروا لائقين للخدمة، من المتوقع أن يعودوا مرة أخرى إلى العراق بعد فحصهم" طبيًا.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لـ"CNN"، إن 11 من أفراد الخدمة أصيبوا في الهجوم، الذي شُن ردًا على الغارة الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد، التي قُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يوم 2 يناير.

وبعد هجوم إيران، قالت البنتاغون إنه لم تقع إصابات نتيجة الصواريخ الـ 16 التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني.

والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم تقع إصابات أو إصابات طفيفة، سواء أكانت في صفوف القوات الأمريكية أو التحالف الدولي أو متعاقدين، وما إلى ذلك.

وقال جوناثان هوفمان، كبير المُتحدثين باسم البنتاغون لـ CNN: "لقد صححنا السجل اليوم، تعرف مكتب وزير الدفاع على هذه الإصابات اليوم، وأصدر بيانًا على الفور".

وكان الرئيس دونالد ترامب نفى وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية التي تعرضت للقصف، وقال ترامب "كل جنودنا بخير. وأضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين"، مضيفا "إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما)".

