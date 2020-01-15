النواب الأمريكي يوافق على إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

وكالات

وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ للمضي قدما بمحاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونجرس.

ووافق مجلس النواب، الذي تهيمن عليه أغلبية ديمقراطية، على مشروع القرار بأغلبية 228 صوتًا مقابل 193 صوتًا، على مستوى الحزبين بصورة كبيرة.

وقال مسؤول أميركي، إن محاكمة ترمب لن تستغرق على الأرجح أكثر من أسبوعين.