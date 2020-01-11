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وكالة الطيران الأوروبية تحث الشركات على تجنب المجال الجوي الإيراني

08:00 م السبت 11 يناير 2020
وكالة الطيران الأوروبية تحث الشركات على تجنب المجال الجوي الإيراني

وكالة الطيران الأوروبية

واشنطن - ( د ب أ )

ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، في نبأ عاجل لها، مساء السبت، أن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي حثت شركات الخطوط الجوية على تجنب المجال الجوي لإيران.

وكانت قد سقطت طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737، بعد إقلاعها بدقائق قليلة في إيران، وقتل ركابها وطاقمها والبالغ عددهم 176 شخصًا.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن الطائرة الأوكرانية سقطت نتيجة خطأ بشري بعد استهدافها بصاروخ بالقرب من موقع عسكري تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وكالة الطيران الأوروبية إيران المجال الجوي الإيراني الاتحاد الأوروبي

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