فوكس نيوز: ترامب يعتقد أن إيران كانت تستهدف 4 سفارات أمريكية

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة القائد العسكري قاسم سليماني.

وقال ترامب في مقتطف من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية "سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد". وأضاف "يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات".

ووصف ترامب سليماني بأنه كان أكبر ارهابي في العالم.

وقال ترامب، في كلمة من البيت الأبيض، إن سليماني درّب حزب الله الشيعي اللبناني، وتسبّب بقتل وإصابة جنود أمريكين كُثُ.

وتابع: "سليماني يداه مُلتخطتين بالدماء العراقية والأمريكية، وكان يجب القضاء عليه من وقت طويل".

وشدد أنه بمقتل سليماني يرسل رسالة إلى كل الإرهابيين، مفادها "إذا كنتم ترغبون في الحافظ على حياتكم، فتجنبوا مواطنينا ومصالحنا".