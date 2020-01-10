أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم الأفضل في أفريقيا حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

05:17 ص الجمعة 10 يناير 2020
بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

أرشيفية

لندن - (دب أ):

نصحت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة رعاياها بعدم السفر إلى إيران وبعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها، وفقا لتحذير سفر صدر على موقع الحكومة البريطانية.

وجاء التحذير بعد تقارير أشارت إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران قد سقطت بضربة صاروخية إيرانية.

بريطانيا إيران رحلات جوية الحكومة البريطانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان