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وفاة متظاهر عراقي متأثرا بجروح أصيب بها في كربلاء

11:02 ص الأربعاء 01 يناير 2020
وفاة متظاهر عراقي متأثرا بجروح أصيب بها في كربلاء

المتظاهرين العراقيين

كربلاء- (د ب أ):

أفاد شهود عيان اليوم الأربعاء بوفاة متظاهر متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب ساحة التظاهر في مدينة كربلاء، 118 كلم جنوب بغداد.

وأوضح الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "المتظاهر بهاء كاظم توفي متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق مسلحين النار عليه وهو في طريقه أمس إلى ساحة التظاهر في ساحة التربية وسط كربلاء".

وشهدت ساحة التظاهر اليوم حالة من الهدوء، رغم تجمع الآلاف من المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وإصلاح العملية السياسية في البلاد.

المتظاهرين العراقيين مدينة كربلاء بغداد

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