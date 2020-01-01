محتجون يواصلون الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد- (د ب أ):

أفاد شهود عيان اليوم الأربعاء باستمرار اعتصام المئات من أنصار كتائب حزب الله العراقي أمام مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، للمطالبة بإنهاء الاتفاقية الأمنية وخروج القوات الأمريكية من العراق.

وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المئات من أنصار كتائب حزب الله قضوا الليلة الماضية داخل سرادق، ولا يزالون مرابطين، دون وقوع أية مصادمات مع القوات الأمنية العراقية التي تحيط بالسياج الخارجي للسفارة".

ويقول متابعون إن "بقاء المعتصمين مرهون بقرار من قيادات كتائب حزب الله، وحتى تتحقق المطالب بإغلاق السفارة الأمريكية وخروج القوات الأمريكية من العراق باعتبارها أصبحت تشكل خطرا على أمن العراق".

وذكر الشهود أن "مواكب جديدة تتوافد إلى ساحة الاعتصام رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية لمنع الاقتراب من مقر السفارة".

وامتلأ السياج الخارجي للسفارة بالشعارات المنددة بالإدارة الأمريكية، فضلا عن رفع العشرات من أعلام كتائب حزب الله.