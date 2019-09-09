بسبب ترامب.. أمريكا نفذت عملية لإخراج أحد أهم جواسيسها من روسيا

مصراوي – وكالات:

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في استخراج أحد أهم جواسيسها في الحكومة الروسية، وذلك بعد مخاوف من كشفه بسبب تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في الإدارة الأمريكية أن عملية الإبعاد جاءت مدفوعة بمخاوف من أن ترامب وإدارته تعاملوا بشكل متكرر مع المخابرات السرية، ويمكن أن يساهم في كشف المصدر السري في الحكومة الروسية.

وجاء قرار الاستخراج بعد وقت قصير من اجتماع في مايو 2017 في البيت الأبيض، ناقش فيه ترامب معلومات استخبارية سرية للغاية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي آنذاك لدى الولايات المتحدة سيرجي كيزلياك.

وقالت المصادر، إن المعلومات المخابراتية قدمتها إسرائيلي وكانت تتعلق بتنظيم داعش في سوريا.

ودفع كشف الرئيس الأمريكي لتلك المعلومات، على الرغم من عدم الكشف عن الجاسوس الأمريكي في روسيا على وجه التحديد، مسؤولي الاستخبارات إلى تجديد المناقشات السابقة حول الخطر المحتمل الذي قد يتعرض له الجاسوس الأمريكي في روسيا، وفقًا للمصدر المشارك مباشرة في الأمر.

وبحسب المصادر، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك مايك بومبيو، أخبر مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب، أن هناك الكثير من المعلومات التي ظهرت فيما يتعلق بالمصدر السري والمعروف باسم "الأصل".