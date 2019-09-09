السودان: البرهان يُعلن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

القاهرة- (مصراوي):

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه تم الشروع في إعادة هيكلة كل القوات الأمنية وإعادة النظر في قوانينها، لاسيّما جهاز أمن المخابرات الوطني، خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف البرهان في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربي"، الاثنين، أن "القوات المسلحة لها واجبات محددة والضامن هو الشعب السوداني".

وأكّد البرهان المسؤول العسكري السوداني أن "الجميع يعمل على تحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تشكيلة حكومة عبدالله حمدوك.

وأوضح البرهان أن "الجميع في مجلسي الوزراء والسيادة تعهدوا بالعمل على تحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي. الشعب السوداني ينتظر أن تسود العدالة والمساواة في البلاد. كما أن نظرة المجتمع الدولي لبلادنا بدأت تتغير بعد انتقالنا للحكم المدني"، مشددا على أن "المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحا كبيرا".

وذكر البرهان أن المجلس السيادي والحكومة يستطيعان تنفيذ الدور التشريعي خلال المرحلة الانتقالية، كما أن "الأدوار بينهما تكاملية بهدف خدمة الشعب"، حسبما صرّح لـ"سكاي نيوز عربية".

وبشأن مفاوضات إحلال السلام في البلاد، قال البرهان إن السلطات لديها "تفاهمات" مع كل الحركات المسلحة، كما أن "هناك إصرارا من الجميع لإحلال السلام".

وأدّت الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، أمس الأحد، أمام مجلس السيادة برئاسة البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

ومن بين الأعضاء الجدد 4 نساء بينهن أسماء عبد الله، أول وزيرة خارجية للسودان، وخبيرة اقتصادية سابقة بالبنك الدولي كوزيرة للمالية.

وكان تشكيل مجلس الوزراء جزءا من اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على أن تدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا.