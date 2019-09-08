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    غارات جوية لقوات التحالف تستهدف ميليشيا الحوثي في مناطق باليمن

    06:49 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    غارات جوية لقوات التحالف تستهدف ميليشيا الحوثي في مناطق باليمن

    غارة جوية - أرشيفية

    عدن - (أ ش أ):

    شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

    وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد، أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، في منطقتي "السليلة"، و "الوجف"، بمديرية خب والشعف.

    وأسفرت الغارات عن تكبيد مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر في الأرواح والعتاد.

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    غارات جوية ميليشيا الحوثي اليمن وزارة الدفاع اليمنية

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