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    ​ ناقلة نفط إيرانية تتعقبها أمريكا تظهر قرب ميناء سوري

    06:18 ص السبت 07 سبتمبر 2019
    ​ ناقلة نفط إيرانية تتعقبها أمريكا تظهر قرب ميناء سوري

    ناقلة نفط

    القاهرة - (د ب أ):

    ظهرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت الولايات المتحدة تحاول ضبطها بالقرب من ميناء طرطوس السوري، حسبما قالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الييوم السبت نقلا عن صور الأقمار الاصطناعية.

    وكانت الناقلة "أدريان داريا1" قد اختفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أجهزة التتبع التي تعمل بالأقمار الاصطناعية على مسافة ليست بعيدة عن الساحل السوري، وذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة أبناء بلومبرج.

    ويعتقد أن الناقلة تحمل مليوني برميل من النفط .

    وقالت بلومبرج في وقت سابق إن آخر موقع معلوم للناقلة كان شرق البحر المتوسط بين قبرص والساحل السوري.

    وأضافت أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط.

    ولعبت الناقلة، المعروفة سابقا باسم "جريس 1"، دورا رئيسيا في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران. واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

    ناقلة نفط إيران الولايات المتحدة سوريا الملاحة البحرية

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