جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

غزة- أ ش أ:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، جوناثان كونريكوس، إنه تم قصف عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة مساء يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

كما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعًا لحماس شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وقامت طائرة بدون طيار بقصف نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس قرب بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن الغارات على شمال قطاع غزة كانت ردًا على الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل في وقت سابق مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة القصف الاسرائيلي.​