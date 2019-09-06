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تدمير مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين

04:33 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
تدمير مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين

داعش

بغداد - أ ش أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، مداهمة وتفجير سبع مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إنه بعملية استخبارية نوعية داهمت قوة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع مضافات لعناصر داعش، يتخذها داعش أماكن للاختباء والتجهيز لتنفيذ عملياته الإرهابية".

وأضاف البيان أن القوات قامت بتدميرها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

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داعش مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بغداد محافظة صلاح الدين

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