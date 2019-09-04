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    العراق يرحب باتفاق القوى السياسية والمجلس الانتقالي في السودان

    11:43 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    العراق يرحب باتفاق القوى السياسية والمجلس الانتقالي في السودان

    وزارة الخارجية العراقية

    بغداد - (د ب أ):

    رحب العراق رسميا اليوم الاربعاء باتفاق القوى السياسية في السودان بتشكيل المجلس السيادي وتعيين رئيس للحكومة.

    وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية وزع اليوم أن "جمهوريّة العراق حكومة وشعباً ترحب، بالتوقيع على الإعلان الدستوريّ، والاتفاق السياسيّ التاريخيّ بين قوى الحرية والتغيير من جهة، والمجلس الانتقاليّ العسكريّ من جهة أخرى بكلّ مُخرَجاته حول تشكيل المجلس السياديّ، وتعيين رئيس للحكومة في جمهوريّة السودان الشقيقة".

    وعبر البيان عن الامل في أن "تُساهِم هذا الخطوة في إرساء الأمن، والاستقرار، والرخاء في السودان".

    وتعهد البيان بأن " تُقدّم الحكومة العراقية دعمها الكامل للشعب السودانيّ الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله نحو السلام، والرخاء".

    وزارة الخارجية العراقية السودان تشكيل حكومة السودان العراق المجلس الانتقالي في السودان

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