روحاني: يمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي

طهران - (أ ش أ):

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني التوصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غدًا بشأن الاتفاق النووي.

وقال إن هنالك فرصة شهرين آخرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال اجتماع الحكومة الأربعاء، "سنعلن عن خطوة إيران الثالثة (في إطار خفض التزاماتها النووية مقابل عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي)، والتي تتضمن محتوى مهما للغاية وتضفي على أنشطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية تسارعا مميزا.

وتابع الرئيس الإيراني قائلا، هنالك فرصة شهرين آخرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق.

وكانت طهران قد أكدت، أمس، أنها قادرة على إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة في غضون يومين، إن لم تحصل على ذلك الوقود النووي من الدول الأوروبية وفق الاتفاق النووي للعام 2015.