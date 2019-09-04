  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    روحاني: يمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي

    10:19 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    روحاني: يمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    طهران - (أ ش أ):

    استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني التوصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غدًا بشأن الاتفاق النووي.

    وقال إن هنالك فرصة شهرين آخرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق.

    ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال اجتماع الحكومة الأربعاء، "سنعلن عن خطوة إيران الثالثة (في إطار خفض التزاماتها النووية مقابل عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي)، والتي تتضمن محتوى مهما للغاية وتضفي على أنشطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية تسارعا مميزا.

    وتابع الرئيس الإيراني قائلا، هنالك فرصة شهرين آخرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق.

    وكانت طهران قد أكدت، أمس، أنها قادرة على إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة في غضون يومين، إن لم تحصل على ذلك الوقود النووي من الدول الأوروبية وفق الاتفاق النووي للعام 2015.

    هذا المحتوى من

    حسن روحاني الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي

    الخبر التالى:

    باريس وموسكو تدرسان "إمكانيات تعاون" حول الأزمات الكبرى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان