الرئيس الصيني يشيد بمستقبل العلاقات بين بكين وهونج كونج

بكين - (د ب أ):

شدد الرئيس الصيني شي جين بينج على الوحدة الوطنية، وقال إن العلاقات بين هونج كونج والبر الرئيسي سوف تتحسن.

وقال شي في خطاب مقتضب خلال مأدبة غداء في بكين قبل الاحتفال غدا الثلاثاء بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية: "سوف تكون هونج كونج وماكاو قادرتان على التطور جنبا إلى جنب داخل الوطن الأم.. غدا سيكون أفضل"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال شي إنه يجب الحفاظ على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يتم من خلاله حكم هونج كونج منذ عودتها من الحكم البريطاني في 1997.

وفي وقت سابق من اليوم، أيدت محكمة الاستئناف في هونج كونج حظر الشرطة لمسيرة مناهضة للحكومة، كان مقرر تنظيمها غدا الثلاثاء بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأرجعت المحكمة قرارها اليوم الاثنين إلى عدم قدرة المنظمين على حماية المشاركين، في ظل وجود احتمال كبير لاندلاع أعمال عنف في المدينة، التي تشهد حركة تظاهر ضخمة منذ أشهر.

ومازالت خطط تنظيم مسيرات أصغر في عدة مناطق قائمة، بالتزامن مع تنظيم الصين لاستعراض عسكري هو الاضخم في تاريخها حتى الآن للاحتفال بيومها الوطني.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في هونج كونج في يونيو الماضي على خلفية طرح مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للصين. وتوسعت مطالب الحركة الاحتجاجية لتشمل إجراء تحقيق مستقل بشأن عنف الشرطة وحق الاقتراع العام.

وقال جيمي شام، المسؤول بجبهة حقوق الانسان المدنية بعد صدور القرار إنه على الرغم من أنه لن يتم تنظيم المسيرة، سوف تستمر الجبهة في تقديم طلبات لتنظيم مسيرات.