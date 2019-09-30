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    مقتل 7 مسلحين في غارة جوية أمريكية ضد معاقل داعش في ليبيا

    07:44 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    مقتل 7 مسلحين في غارة جوية أمريكية ضد معاقل داعش في ليبيا

    تنظيم داعش

    واشنطن - (أ ش أ):

    قتل 7 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية شنها الجيش الأمريكي أمس على معاقل التنظيم في ليبيا .

    وذكر بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) - أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم، الاثنين، أن الضربة كانت تهدف إلى "تعطيل تخطيط وتدريب وأنشطة الإرهابيين".

    وتعد هذه رابع ضربة جوية أمريكية في ليبيا منذ الـ19 من سبتمبر الجاري.

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    تنظيم داعش الإرهاب الجيش الأمريكي ليبيا

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