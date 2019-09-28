​فريق جديد من الخبراء العسكريين الروس يصل إلى فنزويلا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم (السبت) عن وصول خبراء عسكريين روس إلى بلاده.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مادورو قوله: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد دعمه السياسي والدبلوماسي والعسكري لفنزويلا... ووصل الدعم قبل أيام... حطت طائرتان تحملان كوادر لجنة الدعم العسكري الفني".

وأشار مادورو إلى أن الطائرتين حملتا فريقا جديدا من الفنيين العسكريين الروس الذين يحلون محل زملائهم الذين وصلوا إلى فنزويلا في بداية العام وعادوا إلى روسيا على متن الطائرتين اللتين حملتا الفريق الجديد.

وكان الرئيس بوتين قال إن التعاون العسكري الفني بين روسيا وفنزويلا يركز على توفير الخدمات الفنية للعتاد العسكري الروسي الذي اقتنته فنزويلا.

وكان مادورو قد زار قبل أيام العاصمة الروسية موسكو حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.