ماليزيا: ارتفاع عدد الوفيات بحمى الضنك إلى 143 شخصًا من بداية العام

كوالالمبور - (أ ش أ):

أعلنت رئيسة قسم الأمراض حيوانية المنشأ بوزارة الصحة الماليزية روس ناني مودين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بحمى الضنك في ماليزيا إلى 143 حالة وفاة مقابل 89 حالة خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وقالت روس - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن عدد المصابين بهذا المرض وصل إلى 99 ألفا و166 شخصاً خلال الفترة المذكورة مقارنة عما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي عند 54 ألفا و379 شخصاً.

وأضافت أن الاتجاه المتصاعد للإصابة بهذا المرض لم يسجل في ماليزيا فحسب، لكن حسبما نقل على الصحة العالمية فإنه أيضاً يرتفع في عدة دول أخرى مثل تايلاند، وسنغافورة، وتايوان والصين.