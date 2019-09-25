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    مجلس العموم البريطاني يستأنف أعماله

    01:16 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    مجلس العموم البريطاني يستأنف أعماله

    مجلس العموم البريطاني

    لندن - أ ش أ

    استأنف مجلس العموم البريطاني أعماله، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من اعتبار المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بتعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) غير قانوني ولاغي ولا تأثير له.

    ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

    والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 سبتمبر كان يفترض أن يبقى معلقًا حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق (بريكست) في 31 من الشهر المقبل، ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من جونسون.

    لكن هذا القرار التي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد "غير شرعي".

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    مجلس العموم البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان الاتحاد الأوروبي

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