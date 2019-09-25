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    ترامب: باكستان هي التي عرضت الوساطة لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

    09:47 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    ترامب: باكستان هي التي عرضت الوساطة لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

    دونالد ترامب

    واشنطن – (أ ش أ):

    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، هو الذي بادر بعرض وساطته لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

    وأضاف ترامب في تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن رئيس الوزراء الباكستاني قادر علي النجاح في عقد لقاء يجمع الطرفين الأمريكي والإيراني، دون أن يصرح بموافقته علي هذه الوساطة الباكستانية.

    وجدد ترامب التأكيد أن القادة الإيرانيين يودون التفاوض لكنهم لم يقبلوا بعد أن يكون لقاء علي أعلى مستوى.

    وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان، قد صرح في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفه بالقيام بوساطة مع إيران لخفض حدة التوتر.

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    دونالد ترامب باكستان عمران خان إيران

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