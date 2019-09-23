بعد المكالمة الهاتفية المُثيرة للجدل.. رئيس أوكرانيا يبدأ زيارته لأمريكا

كييف - (د ب أ):

يبدأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين زيارة للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام، وسط حالة من الجدل بشأن مكالمة هاتفية دارت بينه وبين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخرا.

ويتردد أن ترامب ضغط على زيلينسكي خلال المكالمة من أجل أن يقدم الرئيس الأوكراني معلومات حول وقائع فساد محتملة تعود إلى عام 2014، أثناء تعيين نجل جو بايدن - المنافس السياسي لترامب - في منصب كبير بشركة "بوريسما" الأوكرانية للنفط والغاز.

وكان بايدن، الذي سيخوض السباق الرئاسي أمام ترامب العام المقبل، نائبا للرئيس عندما انضم ابنه هنتر إلى أعضاء مجلس إدارة شركة "بوريسما"، في ظل تعزيز محوري للعلاقات الأوكرانية مع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان جو بايدن دعا إلى الكشف عن النص الكامل للمكالمة الهاتفية التي جرت في 25 من يوليو الماضي، حيث قال في بيان إنه إذا صح أن ترامب ضغط على زيلينسكي، فإن ذلك يعد سوء استغلال للسلطة.

ويعتزم زيلينسكي، الذي تولى منصبه قبل أربعة أشهر وتعهد بالقضاء على جذور الفساد في أوكرانيا، الدولة السوفيتية السابقة، إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع ترامب خلال الزيارة، بحسب بيان أصدره مكتب الرئيس الاوكراني.

وأدان ترامب الجدل المثار بشأن المكالمة الهاتفية، ووصف نبأ المحادثة بأنه "أخبار زائفة." وغرد الرئيس الأمريكي على موقع "تويتر" أمس الأحد: "لم تذكر الحكومة الأوكرانية سوى أنها لم تتعرض لضغط من أي نوع، أثناء المكالمة اللطيفة".