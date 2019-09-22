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المبعوث الأممي لسوريا يصل إلى دمشق لمناقشة تشكيل لجنة دستورية

08:08 م الأحد 22 سبتمبر 2019
المبعوث الأممي لسوريا يصل إلى دمشق لمناقشة تشكيل لجنة دستورية

جير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

دمشق - (أ ش أ):

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد إلى دمشق حيث سيعقد مشاورات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وقال بيدرسون لدى وصوله العاصمة دمشق، وفقا لقناة "فرانس 24": "أنتظر بفارغ الصبر لقائي غداً مع وزير الخارجية السوري"، مثمنا اللقاءات المثمرة التي أجراها مع المعلم خلال زيارته الأخيرة لدمشق في يوليو الماضي .

يشار إلى أن عملية تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد تعثرت منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

هذا المحتوى من

Asha
جير بيدرسون دمشق سوريا الأمم المتحدة
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