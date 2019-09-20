الزراعة: ضبط 33 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك 21 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

تلقي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إجمالي ما جرى ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 33 طن و279 كجم في 21 محافظة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الاسكندرية، دمياط، مطروح، الجيزة، الفيوم، المنيا، سوهاج، اسيوط، الاقصر، البحر الاحمر، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد".

وأكدت الوزارة، تحرير 104 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.