أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة بن علي هجوم أرامكو السعودية مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس قرعة الدوري

مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار عشوائي بواشنطن

07:58 ص الجمعة 20 سبتمبر 2019
مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار عشوائي بواشنطن

إطلاق نار عشوائي بواشنطن

واشنطن - (أ ش أ):

لقى شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء إطلاق نار عشوائي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال مسؤول في شرطة واشنطن ستيوارت إمرمان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن ستة أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان فارق الحياة". ولم يعلن المتحدث تفاصيل إضافية عن هويات المصابين.

وبثت القناة صورا من موقع الحادث تظهر وجودا كثيفا لعناصر الشرطة وسيارات الإسعاف عند تقاطع شارعي 14 وكولومبيا شمال وسط المدينة.

هذا المحتوى من

Asha
إطلاق نار واشنطن الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية

الخبر التالى:

سقوط أمطار وبرد.. عاصفة تضرب مناطق واسعة من اليونان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان