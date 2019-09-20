مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار عشوائي بواشنطن

واشنطن - (أ ش أ):

لقى شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء إطلاق نار عشوائي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال مسؤول في شرطة واشنطن ستيوارت إمرمان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن ستة أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان فارق الحياة". ولم يعلن المتحدث تفاصيل إضافية عن هويات المصابين.

وبثت القناة صورا من موقع الحادث تظهر وجودا كثيفا لعناصر الشرطة وسيارات الإسعاف عند تقاطع شارعي 14 وكولومبيا شمال وسط المدينة.