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مسئول أمريكي: لا نسعى للتدخل العسكري في فنزويلا

09:19 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
مسئول أمريكي: لا نسعى للتدخل العسكري في فنزويلا

جيمس ستوري

بوجوتا- (أ ش أ):

قال جيمس ستوري القائم بأعمال وحدة شؤون فنزويلا إن الولايات المتحدة لا تسعى للتدخل العسكري كحل للأزمة الاقتصادية والسياسية في الدولة المضطربة بأمريكا الجنوبية.

وقال ستوري ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "لا نرغب في أن يتدخل المجتمع الدولي عسكريا وإنما نريد حلا سلميا وسياسيا واقتصاديا يستند إلى دستور فنزويلا"، متسائلا "كيف يتسنى أن تكون لديكم ديمقراطية وأنتم لا تستطيعون حتى الاختيار من خلال الأصوات؟".

يذكر أن الولايات المتحدة فتحت مكتبا تمثيليا يسمى وحدة شؤون فنزويلا ومقره كولومبيا لتوفير التمثيل الدبلوماسي الأمريكي لحكومة خوان جوايدو الانتقالية ولمواصلة الضغط من أجل انتقال في فنزويلا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أول دولة تعترف في بداية العام بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وفرضت واشنطن حظرا نفطيا على فنزويلا في أبريل الماضي لتصعيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو وإجباره على التخلي عن السلطة.

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جيمس ستوري فنزويلا الولايات المتحدة

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