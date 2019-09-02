اليابان تسجل احتجاجا بعد زيارة مشرعين كوريين جنوبيين لجزر متنازع عليها

طوكيو- (د ب أ):

قدمت اليابان احتجاجًا لدى سول، اليوم الاثنين، بعد أن قامت مجموعة من المشرعين الكوريين الجنوبيين بزيارة لجزر متنازع عليها بين البلدين.

وقال يوشيهيدي سوجا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي إن سفر المشرعين إلى الجزر التي تديرها كوريا الجنوبية يوم السبت "غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف سوجا: "قدمنا احتجاجًا قويًا إلى حكومة كوريا الجنوبية وطالبناهم بمنع تكرار ذلك".

وتطالب اليابان بالسيادة على الجزر الصغيرة التي يطلق عليها اسم دوكدو في كوريا الجنوبية وتعرف باسم تاكيشيما في اليابان، وتقع الجزر في منتصف المسافة بين البلدين.

وتأتى زيارة المشرعين الكوريين الجنوبيين وسط تدهور العلاقات بين البلدين بسبب التجارة وتاريخ فترة الحرب.

وخلال زيارتهم للجزر، حث المشرعون الستة طوكيو على إنهاء قيودها التجارية على جارتها على الفور، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء .

وفي الأسبوع الماضي، ألغت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وضع كوريا الجنوبية كشريك تجاري تفضيلي. ودفع القرار كوريا الجنوبية إلى خفض التصنيف التجاري لليابان.

وكانت طوكيو قد فرضت في يوليو الماضي قيودًا على الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية من المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وإنتاج الهواتف الذكية.

ويُنظر إلى القيود المفروضة على الصادرات اليابانية على أنها انتقام لأحكام أصدرتها المحكمة العليا الكورية الجنوبية في العام الماضي، والتي تأمر الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين خلال استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).​