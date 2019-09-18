ترامب يلمح إلى إصدار تأشيرات لوفد إيران للمشاركة في الأمم المتحدة

نيويورك - (د ب أ)

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيتم إصدار تأشيرات للوفد الإيراني المشارك في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترامب أمام صحفيين في كاليفورنيا اليوم الأربعاء:" إذا كان الأمر لي، فسأدعها تصدر"، مضيفا أنه إذا وجد أن الأمم المتحدة لم تستنفد كامل طاقتها الاستيعابية فإنه بالتأكيد لن يستبعد أحدا من المشاركة في مناقشات الجمعية العامة.

وكان انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن أن المنظمة تعمل على توضيح مشكلة التأشيرات بالنسبة للوفد الإيراني.

وقال جوتيريش في نيويورك في وقت سابق اليوم :" نحن على اتصال مع كل الدول لحل المشكلة التي لا تزال قائمة بالنسبة لتأشيرات الوفود".

وصرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق اليوم بأنه لم يحصل بعد على تأشيرة دخول الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف ظريف اليوم أن الأمر نفسه حدث مع وفده، وتأتي تصريحاته تأكيدا لتقارير إعلامية تحدثت عن الموضوع.

وقال ظريف لوكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية :" الرحلة إلى نيويورك ليست مؤكدة ، لأننا لم نحصل بعد على التأشيرة الأمريكية".

وأفادت بيانات أوردتها عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الحكومية ووسائل إعلام أخرى، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضا لم يحصل بعد على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وقال ظريف" مرة يوجهون الدعوة، ثم يسحبونها مرة أخرى... وسيتم فرض عقوبات لاحقا على بعض الضيوف المدعوين". وأضاف الوزير المهدد أيضا بالتعرض لعقوبات أمريكية أنه من غير الممكن الوثوق في الحكومة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يبت مجلس الأمن القومي في إيران غدا الخميس فيما إذا كان سيتم إلغاء مشاركة البلاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل هذه التطورات.