العراق: الحشد الشعبي يلقي القبض على مسئول الدعم اللوجستي لـ"داعش" بنينوي

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات نينوي للحشد الشعبي في العراق القبض على ما يعرف بمسئول الدعم اللوجستي لولاية دجلة في تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أنه :"من خلال عملية نوعية مُحكمة تمكن الفريق التكتيكي لاستخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى من إلقاء القبض على مسئول الدعم اللوجستي لداعش في ولاية دجلة شمال المحافظة".

وأشارت القيادة إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعة دقيقة لعدة شهور استطاعت حيث أدلى المتهم بالاعترافات الأولية عن نقل العديد من عناصر وقيادات داعش في ولايتي الجزيرة والبادية ودجلة.

وأضافت أن "الإرهابي قام بنقل العبوات الناسفة التي تسببت بقتل الآبرياء من المواطنين كونه يتولى مسؤولية توزيع (الكفالات) لعوائل داعش في نينوى".