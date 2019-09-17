حزب الله: العقوبات الأمريكية تطال كل لبنان

بيروت - ( د ب أ )

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم

اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية ليست فقط عقوبات على "حزب الله" أو عقوبات على طائفة، بل هي عقوبات على كلِّ لبنان.

وأضاف قاسم في كلمته في حفل تكريمي اليوم الثلاثاء ، إنهم إذا كانوا يفكرون :" أنَّهم يعزلون طرفاً أو جهةً ولا علاقة للجهات الأخرى فهم يتحدثون بطريقة نظرية وهم مخطئون، لأنَّ آثار العقوبات على جميع اللبنانيين من دون استثناء، من هنا مسؤولية المواجهة تقع على جميع المعنيين والمسؤولين في لبنان من أجل وضع حدٍ لهذا السلوك الأمريكي الشائن الذي يطال الناس، وليس موجهاً ضدَّ فئةٍ بعينها".

وتابع قاسم " نحن سنعمل مع كلِّ الأطراف على مواجهة هذه الحالة، والسلوك في طرق العلاج المناسبة".

وعن اعتراض البعض على إطلاق طائرات مسيَّرة يمنية ضدَّ مصافي النفط، قال قاسم " هي مقاومة وردَّة فعل على الإجرام بحق اليمن، وتدمير اليمن، وقتل شعبه والإجرام بحقِّه".

وأضاف" إذا أردنا الحل يجب أن ننظر للسبب، وإلى الجريمة التي ارتكبت بحق اليمن" معتبراً أن" الإدانة يجب أن تكون للفعل وليس لردِّ الفعل، الإدانة للعدوان على اليمن لا للدفاع عن اليمن".

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أدرجت في نهاية آب الماضي " جمال ترست بنك" على لائحة العقوبات "اوفاك" بتهمة توفير الخدمات المالية والدعم لحزب الله. وهو ثاني مصرف لبناني بعد البنك اللبناني الكندي الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة "أوفاك" أيضاً عام 2011 .