"فوزي كان مفاجأة".. قيس سعيد يعلق على صعوده للجولة الثانية في انتخابات تونس

القاهرة – مصراوي:

قال قيس سعيد، المرشح الفائز في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التونسية، إنه إذا تم انتخابه لرئاسة تونس، سيكون رئيسًا لكل الشعب التونسي.

وأضاف في تصريحات لـ"فرانس 24"، أن التصويت له في الانتخابات كان مفاجأ من وجهة نظر العديد، لافتًا إلى أن العديد من المؤشرات تدل على تحول في المجتمع التونسي، وذلك التحول لم يرصده الكثيرون.

وأكد أن حملته الانتخابية لم تكن ذا طابع تقليدي، ولكنها كانت حملة "تفسيرية"، لافتًا إلى أنه عقد العديد من الاجتماعات مع عدد من الشباب، الذين رأسوا تلك الجلسات.

وأوضح سعيد، أن التصويت له في الانتخابات التونسية –في وجه نظر البعض- كان نوعًا من العقاب للنخبة السياسية، والتيارات الحزبية الأخرى.

وأكد أنه لا ولن ينتمي لأي حزب سياسي، وسيظل مستقلًا في المستقبل.

وحول علاقة تونس بدول الجوار، أكد أن تونس ستبقى منفتحة مع جيرانها في أوروبا والمجتمع العربي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، مرور المرشح المستقل قيس سعيّد والمرشح السجين بتهم تتعلّق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال رجل الأعمال نبيل القروي، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي إلى تصدّر المرشح المستقل قيس سعيد، وهو أستاذ قانون، لنتائج التصويت بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين (620711 صوتاً)، يليه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القري الموقوف منذ أكثر من 3 أسابيع على ذمّة القضاء، بنسبة 15.6%، حيث حصل على (525517 صوتاً) .

وشارك في هذه الانتخابات أكثر من 3 ملايين و465 ألف ناخب، من مجموع 7 ملايين و747 ألف مسجلين في الانتخابات، أيّ بنسبة إقبال بلغت 45%.