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    السعودية وفرنسا تبحثان المستجدات الاقليمية والدولية

    06:22 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    السعودية وفرنسا تبحثان المستجدات الاقليمية والدولية

    وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

    الرياض/باريس - (أ ش أ)

    بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير - الذي يزور باريس حاليا- اليوم/الأربعاء/ مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العلاقات الثنائية، بالإضافة إلي بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن الجبير التقى أيضا عددا من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية خلال زيارته للجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

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