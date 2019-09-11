السعودية وفرنسا تبحثان المستجدات الاقليمية والدولية

الرياض/باريس - (أ ش أ)

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير - الذي يزور باريس حاليا- اليوم/الأربعاء/ مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العلاقات الثنائية، بالإضافة إلي بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن الجبير التقى أيضا عددا من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية خلال زيارته للجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.