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    بومبيو يعرب عن تفاؤله باستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية خلال أسابيع

    09:27 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    بومبيو يعرب عن تفاؤله باستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية خلال أسابيع

    مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

    واشنطن - (د ب أ)
    أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تفاؤله بإمكانية استئناف المحادثات على مستوى مجموعات العمل مع كوريا الشمالية خلال أسابيع، في الوقت الذي قلل فيه من أهمية الاختبارات الصاروخية الأخيرة.

    وقال بومبيو في واشنطن "نحن نخطط لإجراء مفاوضات في غضون أسبوعين".
    وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على اختبارات الصواريخ طويلة المدى والاختبارات النووية.

    وأطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى في وقت مبكر أمس الثلاثاء من إقليم هوانجهاي الجنوبي.
    وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن الصاروخين انطلقا لمسافة 450 كيلومترا قبل سقوطهما في بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

    وقالت كوريا الشمالية إن التجربتين الصاروخيتين كانتا بمثابة "تحذير مناسب" للسلطات الأمريكية والكورية الجنوبية ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي تجري حاليا.
    يذكر أن قرارات الأمم المتحدة تمنع كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ باليستية سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى.
    يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون عقد قمتين في سنغافورة في شهر يونيو عام 2018وفيتنام في فبراير الماضي دون احراز اي قدم فيما يتعلق بالبرامج الصاروخية والنووية لبيونج يانج.

    مايك بومبيو الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية

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