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الرئيس التونسي يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود

06:41 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
الرئيس التونسي يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود

الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر

تونس - (أ ش أ):

استقبل الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.

وبحث اللقاء متابعة مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذى عقد الأسبوع الماضى، إضافة إلى مستجدّات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود والمرتفعات الغربيّة.

من جهة أخرى، أدت السيدة رفيعة نوَار العضوة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستوري بصفتها الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس.

حضر أداء اليمين يوسف بوزاخر الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.

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محمد الناصر قصر قرطاج تونس اليمين

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