  • عاجل:خلال ساعات.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    الصين تحذر 3 دول من نشر صواريخ أمريكية

    06:16 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    الصين تحذر 3 دول من نشر صواريخ أمريكية

    صواريخ

    القاهرة- (مصراوي):

    حذّرت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً أيضا دول المنطقة، خصوصًا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون "حذرة"، بحسب "سكاي نيوز".

    وقال المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونج: "الصين لن تبقى مكتوفةً، ستكون مضطرة إلى اتّخاذ تدابير انتقاميّة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

    الصين أمريكا كوريا الجنوبية أستراليا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان