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    الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري في السودان

    10:33 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري في السودان

    الإمارات

    أبوظبي- (د ب أ):

    رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

    وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن التوقيع الذي جرى أمس على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" المعارضة هو "حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار للشعب السوداني".

    وجددت الإمارات "التأكيد على دعمها للعملية السياسية في السودان الشقيق"، وحضت جميع الأطراف السياسية والشعبية على "التوحد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار".

    الإمارات أبوظبي اتفاق السودان الإعلان الدستوري

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