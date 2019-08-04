واشنطن ترحب بوقف النار في إدلب وتشدد على إنهاء "الهجمات على المدنيين"

عناصر من الخوذ البيضاء يبحثون عن ضحايا في موقع تعر

واشنطن- (أ ف ب):

رحبت الولايات المتحدة بحذر الاحد بوقف اطلاق النار بمنطقة إدلب بشمال غرب سوريا مشددة في الوقت ذاته على ضرورة انهاء "الهجمات على المدنيين".

وقالت مورجن اورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على هامش زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو أستراليا، إن "ما يهم بالفعل هو ان الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يجب ان تتوقف. سنُقدّر كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الهام".

اضافت اورتاجوس "نحيي جهود تركيا وروسيا اللتين عملتا سويا لاعادة فرض وقف النار الذي تم التوصل اليه" في سبتمبر، شاكرة للامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش جهوده الشخصية في ملف ادلب.

واكدت واشنطن من جديد ان "لا حل عسكريا للصراع السوري". وقالت اورتاجوس "وحده الحل السياسي بامكانه ضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين".

وبعد اشهر من التصعيد العسكري، بدأ منذ منتصف ليل الخميس الجمعة سريان اتفاق لوقف النار بمنطقة ادلب اعلنت دمشق "الموافقة" عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح بحسب ما ينص اتفاق روسي تركي منذ سبتمبر.

وأعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، أبومحمد الجولاني، السبت، أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح بشمال غرب سوريا.

وتعرضت محافظة ادلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية واخرى روسية منذ نهاية ابريل، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق، وترافق مع معارك عنيفة بريف حماة الشمالي.