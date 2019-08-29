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    عون يؤكّد حرص لبنان على تعزيز علاقات التعاون مع العراق

    12:52 م الخميس 29 أغسطس 2019
    عون يؤكّد حرص لبنان على تعزيز علاقات التعاون مع العراق

    الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

    بيروت- (د ب أ ):

    أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الخميس حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع العراق.

    ودعا عون ، خلال استقباله اليوم في بيروت وزير الصحة العراقي علاء العلوان، إلى "التنسيق في مجال الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية اللبنانية للمساعدة في نهضة القطاع الصحي العراقي الذي مني بأضرار نتيجة الاحداث التي شهدها العراق خلال الأعوام الماضية".

    وشدد عون" على التطور الذي حققته صناعة الادوية في لبنان، إضافة الى التقدم العلمي الجامعي في المجالين الصحي والطبي"، مؤكدا على استعادة الكوادر الطبية اللبنانية في هذا المجال.

    وحمّل الرئيس عون الوزير العراقي تحياته الى الرئيس العراقي برهم صالح وتمنياته له بالتوفيق، وللشعب العراقي بالأمن والاستقرار والازدهار.

    العماد ميشال عون العراق لبنان وزارة الصحة
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