حمدوك يؤكد ضرورة تكامل الجهود لدعم المتأثرين بالسيول

القاهرة- (مصراوي):

أكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ضرورة التنسيق وتكامل الجهود الرسمية والشعبية لتقديم الدعم اللازم للمواطنين بالمناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات بصورة عاجلة، وجاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء، لاجتماع اللجنة العليا لدرء آثار السيول والفيضانات بالبلاد لهذا العام.

وكشف والي الخرطوم الفريق الركن احمد عبدون عن التدابير التي اتخذتها حكومة الولاية لإجلاء السكان من القرى التي تأثرت بالسيول والفيضانات وتوفيرالخدمات اللازمة لهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأكدت وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية اسمهان أحمد خلال الاجتماع استمرار وزارتها في تقديم المساعدات للمتأثرين عبر آليات الوزارة ممثلة في مفوضية العون الإنساني وديوان الزكاة.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة د.سليمان عبد الجبار وجود فرق استجابة صحية بالعاصمة والولايات وكافة المواقع والقرى المتأثرة، معلنا استمرار حملات الرش للبرك والمستنقعات والتي ستعقبها حملات الرش الجوي خلال الأيام القادمة.

وأوضح اللواء شرطة أبوبكر سيد أحمد الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول موقف السيول والفيضانات بالبلاد والمعالجات والتدابير التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مبيناً أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات المختصة والجهات ذات الصلة في تقديم المساعدات اللازمة وحصر الخسائر والأضرار بالمناطق المتأثرة ، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول جهود تنسيقية درء كوارث الخريف التابعة لتجمع المهنيين.

فيما أعلن مفوض العون الإنساني محمد السناري تدشين قافلة مساعدات متوجهة لولاية النيل الأبيض، وكشف عن وصول طائرة مساعدات من دولة الكويت الشقيقة يوم الجمعة القادم تحتوي على مواد إيواء ومواد صحية.