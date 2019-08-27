إسرائيل تستهدف موقعا لحماس في غزة ردا على قذيفة صاروخية من القطاع

تل أبيب/غزة- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء استهداف موقع تابع لحركة حماس شمالي قطاع بغارة جوية.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الغارة جاءت بعد "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام محلية في غزة أن أربع قذائف هاون أُطلقت من وسط غزة باتجاه إسرائيل، وأن واحدة منها فقط سقطت جنوبي إسرائيل، في حين سقطت الثلاث الأخرى داخل قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، على الفور.